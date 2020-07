Lucifer sera de retour sur Netflix le 21 Août. « Lucifer est de retour et se comporte… bizarrement. Préparez-vous – cette saison, tous vos désirs seront comblés. » Cette saison 5 sera composé de 16 épisodes, et seuls les 8 premiers épisodes seront disponibles le 21 août.

posted the 07/13/2020 at 08:19 PM by leblogdeshacka