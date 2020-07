L'Édition Collector de Far Cry 6 inclura toute une série d'objets collector de haute qualité :

• Une réplique haut de gamme du "Tostador", le lance-flammes présent dans le jeu** (7 pièces à assembler, longueur : 72cm)

• Un “Guide d'assemblage” d'une page, illustré par le célèbre artiste Tobatron.

• Une boîte Collector unique inspirée du style emblématique de Tobatron.

• Un Steelbook® exclusif au design emblématique inspiré par les personnages hauts en couleur de Far Cry 6.

• Un Artbook de 64 pages au format A4 contenant des artworks exclusifs réalisés par notre équipe de production passionnée.

• Une série de 10 autocollants représentant le mouvement de guérilla et ses différentes ambiances.

• Un porte-clés Chorizo, le plus mignon et le plus dangereux des chiens à roulettes !

• Une bande son avec des morceaux du jeu pour que vous puissiez continuer de groover quand vous n'êtes pas sur Yara.

• Carte du Monde

Après Elon Musk, Ubi sort son lance-flammes !!