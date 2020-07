Chaque nouveau jeu est inspiré de faits réels, de mythes et de légendes urbaines et entraîne les joueurs dans une nouvelle histoire, avec un lieu et des personnages inédits.



Chacun des nouveaux jeux de l'anthologie The Dark Pictures proposera en plus du mode solo, deux modes multi-joueurs. Le mode Histoire Partagée pour profiter de l'expérience de jeu avec un ami en ligne et le mode Soirée Cinéma pour partager l’expérience hors ligne jusqu'à 5 joueurs.



Little Hope est le deuxième jeu de l’anthologie The Dark Pictures. Piégés et isolés dans le village abandonné de Little Hope, 4 étudiants et leur professeur doivent échapper à des apparitions cauchemardesques qui semblent les traquer inlassablement, tapies dans un brouillard impénétrable.



BIENVENUE A LITTLE HOPE

Soyez les témoins de visions du passé, hantées par les chasses aux sorcières d'Andover du 17e siècle.



SAUVEZ VOTRE AME…

Echappez aux apparitions cauchemardesques qui vous traquent sans répit...



NE JOUEZ PAS SEUL

Jouez En Ligne avec un ami ou jusqu'à 5 joueurs Hors Ligne, partagez votre histoire et coopérez pour parvenir à sauver tous vos personnages…



Vous qui entrez-ici, abandonnez tout espoir...

Le collector de The Dark Pictures Little Hope est maintenant disponible en préco sur le store Namco Bandai.A l'intérieur de cette édition, qui pour rappel est une exclusivité Bandai Namco Store-Le jeu Little Hope-Un boîtier Collector-Une carte du monde en tissu de l'anthologie The Dark Pictures-Deux Pin's-Un steelbook (avec 4 emplacements)-Une réplique de la poupée de Mary en 1692 (15 cm) Exclu Namco Bandai Store 49.99€Amazon The Dark Pictures: Volume 1 49.99€ Star Wars: Squadrons 39.99€ Cloudpunk 49.99€ Paper Mario Origami 47.99€Fnac Cloudpunk 49.99€ + 10€ CC