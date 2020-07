Ce compagnon officiel des coulisses de la série Disney + Star Wars The Mandalorian présente des concept-arts exclusifs, des croquis de personnages et de costumes, ainsi que des conceptions de véhicules et de créatures. The Art of Star Wars: The Mandalorian emmène les fans dans les coulisses de la toute première série télévisée en direct de Star Wars. Rempli d’art conceptuel, de croquis et d’entretiens avec des acteurs clés, une équipe et des créatifs, y compris le producteur exécutif / showrunner / écrivain Jon Favreau et le producteur exécutif / réalisateur Dave Filoni, The Art of Star Wars: The Mandalorian offrira aux lecteurs un look exclusif dans un tout nouvel univers de personnages, de lieux et de véhicules Star Wars.

Langue : Français

Editeur : Huginn & Munnin

Relié : 256 pages / couverture rigide

Prix : 39.99€

Un artbook pour The Mandalarian sera disponible en VF en fin d'année et vu les artworks présents dans les génériques de fin d'épisodes, ça s'annonce plutôt quali!Le livre sera disponible le 20 novembre 2020Amazon Tout l'art de The Mandalarian 39.99€FNAC Tout l'art de The Mandalarian 39.99€