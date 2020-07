« […] En vrai c’est le moment ou jamais pour soutenir les Tortues, c’est la série qui douille le plus du COVID vu qu’on ne peut compter que sur ses lecteurs fidèles et que le grand public passe à côté.Je vais pas vous jouer de la flûte, les ventes sont toujours insuffisantes et on risque d’atteindre un seuil critique l’année prochaine, où la série ne sera plus dispo’ qu’en vente ferme aux libraires, donc sans système de retour et avec de facto moins de dispo’.Pour ceux qui réservent chez leurs libraire ça ne changera rien du tout, il aura juste à commander à la sortie, mais il ne pourra plus faire de réassort ensuite, les réimpressions seront impossibles sur les premiers tomes et la série avancera sans recruter de nouveaux lecteurs.Mais ça veut aussi dire plus de FNAC (qui ne fait presque jamais d’achat ferme, ils veulent un contrôle total des retours), qu’Amazon peut s’accaparer 75% des stocks sur un coup de tête et j’en passe. Ce serait vraiment : pas ouf.C’est d’autant plus frustrant que j’ai l’impression que c’est la conséquence d’un rendez-vous manqué au tout début (l’exact opposé de Rick & Morty d’ailleurs), avec un Tome 1 qui n’a pas convaincu suffisamment de gens, ce que je comprends puisque c’est le moins bon.J’ai la ferme conviction que c’est la meilleure série super-héroïque sur le marché depuis un peu plus de deux ans, celle qui apporte le plus de continuité, de sincerité, de rebondissements, de valeurs saines etc. Mais elle reste victime de l’idée que TMNT c’est pour les enfants.Le pire c’est qu’on a les meilleurs fans du monde pour nous aider, tous les influenceurs de notre petite bulle Comics qui répètent à qui veut l’entendre que c’est excellent et tout, mais percer la couche du grand public ça relève du miracle et du grand mystère.J’vais pas vous cacher qu’en interne, ça fait un bon moment qu’on me suggère que ce serait judicieux de diminuer, voire d’arrêter, mais je me bats parce que j’suis convaincu que l’étincelle peut prendre d’un moment à l’autre sans qu’on le voit venir, parce que la qualité est là.D’ailleurs si on me permet de continuer c’est parce que toute l’équipe a cet espoir aussi, mais on ne peut pas poursuivre éternellement une série qui reste en dessous des 1500 ventes par Tome. D’autres éditeurs le font parce qu’ils ont 250 autres bouquins pour éponger, pas nous.J’essaie pas de vous préparer à un futur moins rose où l’on passerait de 4-5 sorties de la série régulière à 2 Tomes par an mais c’est un plan qui m’a été proposé pour ne rien vous cacher. Donc je cherche des pistes pour contourner, pour trouver ces fameux 500 lecteurs manquants.Et je vous JURE qu’on a pas donné un euro à qui que ce soit pour dire que ça tue, tous les gens qui viennent défendre cette série que ce soit à l’écrit, en podcast ou sur YouTube le font parce qu’ils l’aiment autant que moi et qu’ils veulent qu’elle rencontre son public.Bref, lisez les Tortues (et The Few). »

Pour rappel, HiComics sortir aussi un crossover Power Rangers/Tortues Ninja, en octobre et j'ai trop hâte de le découvrir.