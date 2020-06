Les caractéristiques :



Ce bundle Deluxe inclut les deux versions de V Homme ET Femme ainsi que le modèle réduit de leur moto sportive, la Yaiba Kusanagi.



Échelle: 1/6

Inclus : (1) V Homme figurine (1) V Femme figurine (1) moto sportive (1) la Militech Spider Bot

Matériel : PVC/ABS et tissu

Disponibilité : Dans le monde entier

Estimation Livraison : Sept 2020

Limitation : 2077





Inclus avec toute figurine V Homme ou Femme:



Corps articulé à l’échelle 1/6 comportant plus de trente points d’articulation

Visage sculpté avec des détails hautement réalistes, grain de peau détaillé et Kiroshi Optics

Vêtements conçus sur mesure

Blouson en cuir avec néon bleu à l’intérieur du col

T-shirt noir en coton

Militech M-10AF Lexington

Une base avec logo Cyberpunk 2077

(1) Bras droite tenant le Militech M-10AF Lexington

(1) Poing droit

(1) Poing gauche



Exclusif à la figurine V Homme :



Une paire de jeans slim taille basse

Une paire de baskets hautes en tissu avec néons orange sous la semelle

Constitutional Arms M2067 Defender

(1) Bras gauche articulé avec Mantis Blade

(2) Mains tenant le Constitutional Arms M2067 Defender



Exclusif à la figurine V Femme :



Pantalon noir, taille basse, en cuir avec porte-clés argenté accroché à un mousqueton

Chaussures de moto noires, à semelles compensées, en cuir

Kang Tao G-58 Dian

(2) Bras avec gestuelle

(2) Mains tenant le Kang Tao G-58 Dian



La moto sportive Yaiba Kusanagi :



(1) moto entièrement sculpté

Contient des pièces moulées détaillées

Système de LED illuminant les feux avant/arrières

(2) Roues avant/arrière tournantes

Pure Arts, dévoile sa nouvelle collection de figurines pour le jeu Cyberpunk 2077.La moto à l'air juste dingue avec ses LED et sa finition au petit oignon!!Je vous laisse les images qui parleront d'elles mêmes!Perso, j'aime beaucoup, mais le prix fait horriblement mal.