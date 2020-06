A toi qui aimes l'émission les camions de l’extrême routes des neiges, sur RMC, ce jeu est fait pour toi. Tu trouveras ton bonheur dans cette simulation de camionneur qui livre du métal, du bois et autres joyeusetés.Bordel, le jeu est vraiment beau. Je ne pensais pas voir une telle qualité sur un jeu comme ça. Je me suis dit, le jeu doit avoir un petit budget donc il ressemblera à Disaster report 4 et bien non. Il fourmille des détails, la boue est parfaitement restituée, la neige est plus que belle. Les différents véhicules sont modélisés avec une énorme fidélité.Le jeu possède également une météo dynamique et aussi une horloge que vous pourrez régler à votre guise.Chaque véhicule possède une vue intérieure de bonne qualitéLes bruitages sont convaincants, les moteurs s'embourbent et cale même parfois. Les tempêtes resonnent dans la TV et les musiques sont vraiment sympas.Alors là, nous attaquons LA parti du jeu qui vous demandera beaucoup, énormément d'efforts pour être maitrisé.C'est simple, vous deviez faire comme avec une vraie voiture, on passe la vitesse, on retire le frein à main et on dose entre accélérateur et l'embraillage et c'est partie pour l'aventure. Le tutorial, vous demandera juste de vous rendre à un point précis de la MAP. Il faudra jouer du treuil, pour venir à bout de votre périple. Et aussi beaucoup de self contrôle, car le jeu est dur, trop même. Ou alors je suis mauvais Lol!La conduite des autres véhicules est relativement la même, faites quand même attention au poids de ceux-ci. Même avec le treuil, un camion lourd ne montera pas une pente avec une remorque au cul.Le jeu vous demandera énormément de temps, 3 MAP pour 3 régions différentes, Michigan, Alaska et la Russie.Avec environ 40 véhicules et une multitude de missions, le jeu vous occupera un bon cinquante d'heures pour les habitués et beaucoup plus pour les novices.La Coop, viendra rajouter quelques heures au compteur.Vous allez être occupés avec des MAP énormes et l'exploration est bien le cœur du jeu, avec plus de 30 kilomètres carrés. Pour les fans d'Assassin's Creed et des jeux d'Ubisoft, vous serez ravis de voir débarquer des tours de guet pour débloquer des zones de MAP.Pour les complétistes, oui toi là qui aimes les trophées/succès, accroche-toi bien car tu vas en avoir besoin pour arriver au saint Graal.Snow Runner est un jeu exigeant qui sera réservé à un public de niche. Car si vous souhaitez découvrir Snow Runner, il faut que vous sachiez que le jeu est avant tout une simulation exigeante d'un livreur de l’extrême, avec son lot de galères, le camion embourbé, le camion renversé, des situations qu'il faudra gérer comme un pro. Et perso, je suis loin d'être un pro, je charge la dernière sauvegarde. Bordel, c'est dur comme jeu.