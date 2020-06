Destiny 2 : Au-delà de la Lumière



Une nouvelle puissance est née dans le Vaisseau Pyramide au-dessus d'Europe, où un sombre empire s'est éveillé. Dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les Gardiens exploreront un univers modifié avec une nouvelle destination, de nouvelles aventures et de nouveaux pouvoirs à découvrir.



Explorez Europe : Dans Au-delà de la Lumière, les Gardiens seront appelés à visiter une nouvelle destination : La lune gelée de Jupiter, Europe. Bravez de rudes conditions climatiques, infiltrez-vous dans l'établissement BrayTech de l'Âge d'or, et découvrez les secrets enfouis sous la glace.



Maîtrise des Ténèbres : Une nouvelle menace émerge avec un pouvoir mystérieux : Stase. Ancrés dans les Ténèbres, les Gardiens devront maîtriser cette nouvelle puissance élémentaire aux côtés des puissances cryo-électrique, solaire et abyssale pour invoquer des supers épiques et dominer les combats. Titans, Arcanistes et Chasseurs utiliseront chacun leur nouveau pouvoir, Stase, de différentes manières. Plus de détails sur le pouvoir Stase à venir cet été.



Un nouveau Raid : Sous la toundra gelée d'Europe se trouve la Crypte de la pierre enfouie. Elle est restée endormie pendant plusieurs décennies. Les Gardiens mettront leurs compétences et leur travail en équipe dans ce tout nouveau raid pour six personnes dans lequel vous attendent de glorieuses récompenses.



L'ascension de Vigris : Les maisons fractionnées des Déchus se sont ralliées et ont construit leur nouvel empire sur la lune gelée d'Europe, unies sous la bannière de la Kall des Ténèbres déchue, Vigris. Abandonnée par le Voyageur et quittée par la Lumière, Vigris suit sa propre route vers les Ténèbres et vers une confrontation avec les Gardiens.



Les joueurs peuvent précommander Destiny 2 : Au-delà de la Lumière dès maintenant et accéder instantanément à une coque exotique de Spectre spéciale et à un emblème légendaire ! Les détenteurs de l'Édition Deluxe auront immédiatement accès à la nouvelle interaction exotique « On ne bouge plus ! ».



Les précommandes pour Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sont disponibles sur Steam, Stadia, Xbox One et seront bientôt disponibles sur le PlayStation Store.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière débarquera le 22 Septembre sur One et PS4.Un collector sera aussi disponible