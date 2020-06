Il n'y a pas que Project Cars 3 qui arrive, Microid annonce un nouveau Gear.Club Unlimited 2.Cette version contiendra l'intégralité du jeu, ainsi qu'une une expérience plus proche du motorsport, avec des arrêts aux stands, gestion des pneumatiques et du carburant, stratégie de course des adversaires…Le circuit des 24 Heures du Mans sera de la partie.-Le contenu de Gear.Club Unlimited 2 et ses DLCs (Packs Arrows, Checker, Hazard and Wings)-Les DLCs Gear.Club Classics et Ace of the Road-Une nouvelle campagne-5 nouveaux circuits, dont celui des 24 Heures du Mans-5 nouvelles voitures inédites taillées pour le motorsport et 13 véhicules préparés pour la campagne « Endurance Championship »-Un mode compétitif dans lequel vous tenterez de battre le temps des autres joueurs. Luttez contre les meilleurs joueurs mondiaux et entrez dans le classement ! – à noter que chaque combinaison de catégorie de voiture et de circuit aura son propre classement mondial.