Qui est Red Art Games ?

Red Art Game à dévoilé le 26 mai, un nouveau jeu en boîte, OVIVO!Le jeu sera disponible à seulement 999 exemplaires au prix de 19.99€. pour le moment là date de sortie est prévue pour Q3 2020Début des précommandes le jeudi 28 Mai à 17h00 (heure française) sur le site Red Art GameOVIVO est un jeu de plateforme dans lequel noir et blanc baignent dans une harmonie imperturbable.Vous incarnez OVO, issu de l'union des deux couleurs. Ce dernier a la capacité de basculer de l'un à l'autre au gré de ses envies.Pour autant, il va également devoir mettre à profit cette compétence afin d'en savoir plus sur l'histoire de ce monde.Créée en janvier 2018, Red Art Games est une société française d’édition de jeux vidéo. Elle propose des versions physiques de jeux vidéo uniquement disponibles en dématérialisé et en édition limitée.Les jeux présentés sur Sony PlayStation 4, PSVita et Nintendo Switch, très orientés retro gaming, s’adressent donc particulièrement aux collectionneurs.Aujourd’hui, Red Art Games a publié pas moins de 30 jeux vidéo, toutes plateformes confondues, et ne compte pas s’arrêter là !