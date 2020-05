Voilà, Vettel part de la Scuderia cette année. Après avoir accompli son rêve d'enfant, a savoir piloter pour Ferrari.Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de devenir champion du monde avec cette écurie.Bref, le nouveau pilote Ferrari pour 2021 et jusqu'en 2022, sera Carlos Sainz.Très bonne nouvelle, car il mérite une bonne écurie.

posted the 05/14/2020 at 12:07 PM by leblogdeshacka