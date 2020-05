Voici les 2 premiers bonus de précommande pour le jeu Assassin's Creed Vallalha.J'aime beaucoup les petites statuettes.Le steelbook est sympa aussi mais je préfère les statuettes. Elles ressemblent un peu à celles du collector de God of War

Like

Who likes this ?

posted the 05/03/2020 at 02:29 PM by leblogdeshacka