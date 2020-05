La série Assassin's Creed débarque à nouveau en mangaAvec près de 140 millions d'exemplaires vendu en seulement 22 jeux, la licence Assassin's Creed débarque en manga.La licence n'est pas étrangère au cross media car, elle a déjà bénéficié de nombreuses adaptations en romans, bandes dessinées, mangas, films et fera bientôt l’objet d’une série d’animation diffusée sur Netflix.Ça parle de quoi ?

ASSASSIN’S CREED - BLADE OF SHAO JUN TOME 01 - MANGA 160 pages / 130 x 180 mm / 7,90 euros

En 1526, la dynastie Ming règne depuis près de 200 ans, et la Chine jusque-là prospère sombre dans le chaos. Zhang Yong, chef des Huit Tigres, un groupe de Templiers, en profite pour faire éliminer tous ceux qui pourraient se dresser entre lui et le pouvoir. Pour échapper à une mort certaine, Shao Jun – la dernière Assassin de la Confrérie chinoise – a fui en Europe auprès d’un mystérieux mentor italien. De retour dans son pays, elle est déterminée à prendre sa revanche contre ceux qui ont massacré son clan…

Like

Who likes this ?

posted the 05/01/2020 at 03:22 PM by leblogdeshacka