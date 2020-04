Véritable arlésienne du jeux vidéo, Disaster Report 4 Summer Memories a enfin trouvé le chemin des bacs. Après un développement chaotique, Zettai Zetsumei Toshi dans sa version Japonaise, devais sortir le 10 mars, malheureusement, la veille un tremblement de terre et tsunami viennent d'éclater à Tōhoku. Le jeu est retardé, puis annulé suite à cette catastrophe. Ce n'est qu'en 2014, que les dév se remettent au boulot dessus et le jeu sortira en 2018 au Japon. Deux ans plus tard, nous avons enfin droit à sa localisation, malheureusement, sans trad FR.Bon, je ne vais pas vous cacher que le jeu est digne d'un jeu PS3, en même temps il a était développé sur ce support. Le jeu ne va donc pas vous époustoufler, pas de détails de fou, pas de texture hyper léchée. Mais malgré tout, il a son petit cachet.Le jeu, est même très beau par moments.Les musiques sont vraiment sympas, si vous aimez le style Japonais, sinon, passer votre chemin. Les bruitages, sont convainquants et les voix Japonaises font le taf.Malheureusement, le jeu n'est pas disponible en Français, que ce soit les voix ou la VOST. Il faudra jouer en Anglais avec les voix Japonaises.Il vous faudra un peu de temps pour bien assimilé les touches, car l'ergonomie n'est pas optimale. La touche pour se baisser "carré je crois, pour courir R1. Franchement, j'aime pas trop, sinon, une fois habitué ça passe évidemment, mais il faut s'y habituer.Vous pouvez personnaliser votre personnage, soit un gars soit une fille. Les vêtements, accessoires, coupes de cheveux, attention, nous ne sommes pas dans un RPG. C'est très limité, mais vous changerez de costumes de temps en temps pour les besoins du scénario.Si vous faites tout à 100%, il vous faudra au moins 20-30 heures. Si vous voulez faire juste les chapitres, en 10 heures le jeu est bouclé.Le mode PSVR est directement inclut dans le jeu, il faut juste le débloquer, j'ai pas testé, pour être honnête j'ai eu la flemme de le brancher.A noter, que épilogue du jeu est disponible sur le PSN gratuitement, ce qui augmente un peu la durée de jeu de quelques heures (j'exagère un peu, mais c'est toujours ça de pris)Il y a aussi des costumes gratuit à télécharger et il y en a des sympa, les sentais particulièrement.Si comme moi, vous avez attendu le jeu sur PS3, vous pouvez y aller sans réfléchir, par contre, si vous n'êtes pas habitué à la série, passer votre chemin. Le jeu est relativement mou les blabla sont longs et la caméra capricieuse, mais ça vaut le coup de passer quelques heures dessus.Le jeu est disponible sur Switch et PS4