Munie d’un disque dur de 1 To, la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 évoque la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs. Le pack contiendra une version de Cyberpunk 2077 à télécharger qui sera disponible dès le lancement du jeu, le 17 septembre 2020, mais également la manette sans fil Xbox Édition Limitée Cyberpunk 2077 et d’autres surprises. Restez connectés pour en apprendre plus sur ce qui sera la toute dernière édition limitée de la Xbox One X à paraître, d’autant que les quantités disponibles seront elles aussi limitées, à 45 000 exemplaires dans le monde.

La dernière XBOX One X Collector (ou pas, si une Halo Infinite sort en même temps que la Series X) Cyberpunk 2077 sera en quantité limitée.45 000 unités pour le mondeQui va craquer ?Perso, je me tâte sachant que la Series X et la PS5 arrivent cette année, fait chier de lâcher 400€ dans une consoleLien direct Fnac pour préco le jeu, le guide, le collector ou autres choses[MAJ]