Langrisser est une série de jeux vidéo appartenant au genre Tactical RPG créée par Masaya Games . La principale équipe de développement est Career Soft, d'abord en tant que Team Career au sein de Masaya Games pour les trois premiers jeux, puis en tant que studio indépendant pour Langrisser IV et V. Visuellement, l'univers dans lequel se déroule cette série est influencé par la Fantasy Germanique, mais pour ce qui est du contexte historique, elle utilise des concepts religieux comme le dualisme et le culte de l'épée.

pos=centre][/pos]La jouabilité a bien changée depuis l'époque de la MegaDrive, et le jeu se dirige très simplement. Les menus sont clairs et les combats au tour par tour correct. Je dis correct car, ils sont parfois un peu long, je veux que ça aille vite.Le jeu est beau, coloré et aux graphismes soignés et trop mignons. Heureusement, le jeu ne ressemble pas à celui sortit sur MegaDrive. Les graphismes sont dignes d'un jeu mobile, les personnages sortent d'un Fire Emblem et j'aime bien.Alors, gros point faible du jeu, les musiques ne sont pas terribles. Pire, nous devons nous contenter d'une VOSTA, donc pas trop le temps d'écouter les différentes musiques tranquille.Langrisser I & II vous demandera beaucoup de temps pour terminer les deux aventures. Même si la difficulté n'est pas insurmontable, la personnalisation des armes et des personnages vous occuperons pendant des dizaines d'heures.La gestion des troupes vous demandera un peu de temps, mais c'est un gros point comparer à un Fire Emblem. Recrutez un cavalier, un archer, vous demandera énormément de temps et énormément d'or.Langrisser I & II s'adresse avant tout aux fans de RPG au tour par tour et à ceux qui maîtrise la langue de Shakespeare.Le jeu est disponible sur Switch et PS4