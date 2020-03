Le programme de Netflix pour Avril arrive et enfin, il y a de bonnes choses (c'est pas foufou, mais il y a de quoi faire!! ). Car, je ne vais pas vous mentir, depuis quelques mois, je trouve le contenu de Netflix vraiment en dessous de OCS, Amazon Prime en terme de qualité.Espérons que la concurrence qui arrive avec Disney+ 'qui sera disponible en Avril finalement), ainsi que Amazon avec des séries de maboule en préparation (je vais peut être faire un article dessus prochainement) et Apple+, Netflix se doit de sortir du contenu de qualité.-Ponyo sur la falaise-Le château ambulant-Le vent se lève-Pom poko-La colline aux coquelicots-Si tu tends l’oreille-Souvenirs de Marnie-Les Zinzins de l'espace-Inazuma Eleven-Hostel Part III-Community (intégrale)-Coffee & Kareem-La Casa de Papel (part 4)-Le Show de Big Show-Terrace House : Tokyp 2019-2020 (saison 3)-Inferno-Hi score girl (saison 2)-Le catcheur masqué-Tigertail-La terre et le sang-Brews brothers (saison 1)-Love wedding Repeat-La Traque-Il Processo-Code 8-Smurf The Lost Village-Outer Banks (saison 1)-Legends of Tomorrow (saison 4)-Once Upon a Time in London-Fauda (saison 3)-Fary Hexagone-La folie des hauteurs-Sergio-La terre et le sang-#BlackAF-Barbie-Norman-La famille Willhougby-Le fléau de Breslau-Le silence du marais-Drôle de planète (saison 1)-The Willoughby-Le Secret des Banquises-Ghost in the Shell Sac-2045 (saison 1)-La Casa de Los Flores (saison 2)-Tyler Rake-After life (saison 2)-The Last Kingdom (saison 4)-Mes premières fois (saison 1)-Trois mètres au dessus du ciel (saison 1)-Mensonges et trahisons-The Circle game