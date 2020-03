Petite présentation des différents personnages de Bleeding Edge qui est dès à présent disponible sur One.Si vous avez le Game Pass, vous pouvez le DL.Nom : MakutuClasse : Melee TankBio :Nom: El BastardoClasse: Reservoir de mêléeBio: Une ligne de front agressive qui génère des boucliers défensifs.Nom: MikoClasse: Soutien en mêléeBio: Génère la vie, tout en offrant protection, stase et guérison.Nom: GizmoClasse: Dégâts de mêléeBio:Utilise des gadgeys et des tourelles pour combattre à distance et contrôler le champ de bataille.Nom: Bettercup (AKA remontecul)Classe: Réservoir de mêléeBio: Accroche les ennemis et détruit les ennemis à proximité avec ses lames de scie circulaire.Nom : NiohoggrClasse : Dégâts de meléeBio : Hack les ennemis avec sa guitare et les brûles avec le souffle de feu/Nom: DaemonClasse: DommageBio: Chasseur de précision furtif avec une lame mortelle.Nom: MaeveClasse: Dégâts à distanceBio: Piège avec des cages, attaque avec la foudre, puis disparaît une fois acculé.Bon, moi je vais essayer le jeu, j'avais bien aimé la bêta