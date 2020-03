Vous vous souvenez peut-être que Georges Miller devait réaliser un film Justice League Mortal entre 2007 et 2009 mais que la grève des scénaristes avait enterré le film!Eh bien, voici à quoi aurait ressemblé le Bat-masque.En 2016, George Miller revenait sur l’annulation de Justice League : Mortal : « C'était il y a bien sept ans, je crois. Et il y avait un super scénario. Chez Warner, ils se sont dit "Faisons-le. Faisons Justice League". Ca me plaisait énormément. Mais la grève des scénaristes menaçait. On a dû faire le casting très rapidement, avec le département casting de Warner. Donc on a fait le casting très très rapidement et on a monté le projet très très rapidement. Tout était fait en fonction d'une certaine date de départ du tournage et d'une certaine réduction d'impôts qui venait d'être instaurée en Australie. Mais il fallait se décider très vite et c'était une décision trop importante pour eux. Donc tout s'est effondré, le film s'est effondré. On a failli le faire. Mais ça arrive plein de fois, quand un film semble prêt à se faire, quand les astres semblent propices mais ils ne le sont pas »Le casting du film :-DJ Cotrona devait jouer le rôle de Superman-Armie Gamer devait jouer le rôle de Batman-Common devait jouer Green Lantern-Jay Baruchel devait jouer le rôle de Maxwell Lord-Hugh Keays-Byrne devait jouer le rôle de Martian Manhunter-Santiago Cabrera devait jouer le rôle de Aquaman-Teresa Palmer devait jouer le rôle de Talia Al Ghul-Zoe Kasan devait jouer le rôle de Iris Allen-Adam Brody devait jouer le rôle de Flash-Megan Gale devait jouer le rôle de Wonder-Woman