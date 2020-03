Il a déjoué les fans pendant des années en gardant son identité secrète, mais le Stig peut-il échapper à la capture quand il infiltre le siège social de LEGO à Billund, au Danemark, la nuit?

Les fans de voitures de course peuvent relever un défi de conduite avec cette voiture de rallye contrôlée LEGO® Technic™ (42109). Elle est commandée via 3 écrans sur un appareil intelligent.



Ce modèle de voiture de rallye est contrôlé via l'application LEGO® Technic CONTROL+ et propulsé par un Smart Hub avancé avec 1 moteur XL et 1 moteur L, pour une expérience de jeu immersive, des mouvements authentiques et des heures d'amusement.



Construction de la voiture - téléchargement de l’application - c'est parti pour l’action ! Avec la commande multifonction, les pilotes peuvent avancer, reculer, guider, accélérer, freiner, ou encore produire des effets sonores et obtenir des informations en temps réel !

À la recherche de cadeaux Top Gear ou LEGO® ? Les fans de course de 9 ans et plus vont adorer ce jouet de construction.



Avec plus de 26 cm de long, 10 cm de haut et 14 cm de large, ce modèle de voiture motorisé présente des dimensionse idéales pour être conduit ou exposé. Attention : ce set n'est pas compatible avec les systèmes LEGO® Power Functions.

La construction peut commencer sans piles, mais afin de profiter du jeu numérique dans sa totalité avec l’application, 6 piles AA 1,5 V doivent être insérées dans le Smart Hub.



Les fans de Top Gear ont l'habitude de prendre la voie rapide. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très facile de jouer sans attendre avec ce modèle contrôlé, car des instructions faciles à suivre sont fournies dans la boîte.

Les modèles en plastique LEGO® Technic sont soigneusement testés afin de s'assurer que chacun de ces jouets uniques répond aux normes de sécurité.

