La manette Collector Star Wars Jedi Fallen Order est en préco sur Amazon US. Pas d'information sur de futurs préco en FranceLe jeu est toujours disponible en précoJe laisse le lien FNAC les amis pour le jeu ou autres

Like

Who likes this ?

posted the 11/04/2019 at 01:04 PM by leblogdeshacka