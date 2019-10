Une magnifique édition collector pour le 10eme anniversaire de This is it arrivera prochainement.A l'intérieur, nous retrouverons :-4 vinyles Bleu-Un Artbook de 60 pages-Le Blu-ray de This is it-Un ticket du concert This is itLe tout limitée à seulement 1000 exemplaires.Par contre, accrochez-vous pour le prix (je vous laisse le voir en cliquant sur le lien)