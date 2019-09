C’est tout feu tout flamme que l’équipe de Mana Books vous annonce la parution de l’artbook Dark Souls III Design Works le 17 octobre prochain !





Prêt à rejoindre vos étagères, aux côtés de l’Artbook Dark Souls I & II Design Works, ce bel objet de collection est dédié à l’ultime chef-d’œuvre de la trilogie de FromSoftware : Dark Souls III.



Replongez au sein de son histoire, au royaume de Lothric, grâce à cet ouvrage proposant croquis, illustrations, concept arts et bien plus…



> Dark Souls III Design Works– Sortie le 17 octobre 2019

(39,90 euros, 336 pages, 217 x 302 mm)



« FromSoftware livre avec Dark Souls III la conclusion épique d’une intrigue démarrée en 2011, […] une remise en question profonde qui synthétise et sublime la saga, démontrant une fois de plus la cohérence de la vision de son créateur. »



- Nerces, Gamekult



Avec son gameplay impitoyable et ses ennemis redoutables, Dark Souls est devenu le nouveau standard d’exigence de l’industrie vidéoludique. Immergeant le joueur dans un univers de dark fantasy très léché, le studio FromSoftware a ainsi établi une référence du jeu vidéo, source d’inspiration pour de nombreux blockbusters.



Personnages, créatures, armes, lieux et objets… Avec Dark Souls III Design Works, plongez dans les archives du dernier épisode de cette cruelle saga, au travers de plus de 1 000 illustrations inédites !

