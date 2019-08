Le programme du mois d mois de Deptembre se dévoile enfin, après MindHunter saisin 2 qui fut un très grand cru, et Better Than US (malgré, le fait de se soit un reboot)Perso, je trouve que sur Amazon Prime la qualité est vraiment au rendez-vous, tandis que Netflix propose de la quantité et donc beaucoup de merde.-The Big Bang Theory Saison 11-Colossal-The Ryan Initiative-Alvin et les Chipmunks : À Fond La Caisse !-Elite Saison 2-Gotham Saison 4-Hip-Hop Evolution Saison 3-Jake Whitehall : Travels with my Father Saison 3-Terrace House : Tokyo 2019-2020-Welcome to The I-Land Saison 1-Unbelievable Saison 1-Tall Girls-V pour Vendetta-Scream (saga)American Horror Story – Apocalypse-Désenchantée Partie 2-Criminal Saison 1-Rango-Dans le cerveau de Bill-Abstract : l’art du design Saison 2-La Vengeance du Professeur Saison 1-Skylines Saison 1-The Politician Saison 1-The Good Place — Saison 4-In the Shadow of the Moon