Le programme du mois d'Août se dévoile enfin, pas de grosses cartouches, a part Mindhunter saison 2, je ne vois pas grand chose.Perso, je trouve que sur Amazon Prime la qualité est vraiment au rendez-vous, tandis que Netflix propose de la quantité et donc beaucoup de merde.-Reservoir Dogs-SOS Fantômes-Souviens-toi… l’été dernier 2-Everest-Nos vies après eux-Dear White People, volume 3-She Ra et les princesses au pouvoir, saison 3-Basketball or nothing-Derry Girls, saison 2-Suicide Squad-L’étudiante et Monsieur Henri-Dollar-Les Demoiselles du Téléphone, saison 4-Glow, saison 3-Cannon Busters-Les Sextuplés-The Big Lebowsky-American Gangster-Mindhunter, saison 2 best série-Murder, saison 5-La Reine du Sud saison 2-Hyperdrive saison 1-True Grit-Hero Mask, partie 2-Workin’ Moms, saison 3-96 heures-Shutter Island-Kardec-Falling in Love-La Grande classe-Dark Crystal : Le Temps de la Résistance-The A-List - le 30 août-Carole & Tuesday-The Ranch, saison 4 (partie 7)