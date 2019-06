Petite anecdotes sur le King of Pop1. Pour chaque album, il écrivait une centaine de chansonsOn ne devient pas l’une si ce n’est la plus grande star de tous les temps sans un minimum de travail. Pour Michael Jackson, c’était plutôt sans un maximum de travail. En effet, le King of Pop donnait jusqu’à la dernière goutte d’énergie pour chacun de ses albums, écrivant pas moins d’une centaine de chansons, pour à la fin n’en retenir qu’une quinzaine. On parle même d’un record de 120 chansons écrites et composées pour Invisible (2001) !2. Eddie Van Halen, le célèbre guitariste du groupe Van Halen, a enregistré son solo de guitare pour Beat It... gratuitement. Classe !3. Smooth Criminal inspirée des … cours de secourisme !Ne vous-êtes vous jamais demandé pourquoi Michael Jackson s’évertuait à répéter indéfiniment «Annie are you okay ? Are you okay Annie ?» dans le tube Smooth Criminal (1987) ? En fait, cette chanson est inspirée des cours de secourisme, durant lesquels les volontaires s’entrainent à prodiguer les premiers soins sur un mannequin. Et devinez comment s’appelle ce dernier… ? Resusci Annie ! La question «Are you okay ?» (‘ça va ?’, en Français) étant la première à poser à la personne en danger.4. Michael et Janet Jackson, une seule et même personne ?Au début des années 1990, une rumeur circule avec insistance, prétendant que Michael Jackson et sa petite soeur Janet n’étaient en fait … qu’une seule et même personne ! Un ragot des plus fous qui a logiquement été démenti lors de la cérémonie des Grammy Awards en 1993, lorsque Janet a remis à sa star de frère le Grammy Award Legend.5. Bad devait à la base être interprétée en duo avec … Prince !Et oui, le tube interplanétaire Bad (1987)était à l’origine prévu pour être interprété en duo avec Prince, qui a pris place aux côtés de Michael dans l’orchestre du paradis le 21 avril 2016. Le ‘Minnesotan’ l’avait révélé dans une interview donnée en 1997, confiant à l’acteur Chris Rock qu’il avait refusé la collaboration en raison de la première ligne du titre : «Your butt is mine» (“Ton c** est à moi”, en Français).6. Il s’est fait raccrocher au nez par … Ne-Yo !Pour son album come-back qu’il préparait à la fin des années 2000 (et qui ne sortira finalement jamais, la star décédant en 2009), Michael Jackson souhaitait s’entourer des artistes les plus populaires et talentueux du moment. Entre autres, Akon, Will.I.Am ou encore Ne-Yo. Ce dernier confiait une anecdote plutôt croustillante à ce propos, peu après le décès du King of Pop : «Il y a à peu près deux ans, Michael m'a appelé sur mon portable, et je lui ai raccroché au nez, parce que je pensais à une blague. Michael n'appelle pas votre p***** de portable. Quelques minutes plus tard, il a rappelé, et je me suis dit "Oh, merde". Je lui ai menti et je lui ai dit que je passais sous un tunnel et que la communication avait été coupée».7. L’écriture de Billie Jean a failli lui coûter la vie...Un jour alors qu’il conduit sa Rolls Royce sur l’autoroute Ventura Freeway en compagnie de Nelson Hayes, responsable des effets sonores, Michael Jackson a l’attention ailleurs - il est en train de créer le texte de la chanson Billie Jean.Alors qu’il emprunte une bretelle de sortie, un très jeune motocycliste lui fait de grands signes. Il s’approche alors de la portière et crie :—Votre véhicule est en train de brûler !Aussitôt, Michael arrête le véhicule et constate que l’adolescent a dit vrai : l’arrière de la Rolls est en flammes !Si la voiture avait explosé, ils y passaient. Pourtant, sur le moment, Michael est tellement absorbé par Billie Jean que c’est à peine s’il réalise ce qui se passe.« J’étais si absorbé par l’air qui me trottait dans la tête que je ne l’avais pas réalisé » a raconté Michael. « Même pendant qu’on nous aidait et que nous trouvions un moyen alternatif d’atteindre notre destination, je composais mentalement la chanson. »A noter que si Michael était persuadé que Billie Jean était un tube en puissance, Quincy Jones n’appréciait pas cette chanson. Si cela ne tenait qu’à lui, elle aurait été écartée de Thriller !- Anecdote tirée du livre Michael Jackson, Black or white de Daniel Ichbiah. Le livre est disponible ici.8. Quand Michael découvre les sandwichs de McDonald’sAlors que, la plupart du temps, un chef préparait les plats de Michael, il a un jour demandé à l’ingénieur du son Rob Disney de l’emmener au coin de la rue chez McDonalds.« Lorsque je lui ai demandé ce qu’il voulait prendre au juste, il a admis n’avoir aucune idée de ce qu’ils servaient au juste et qu’il avait juste entendu dire que la nourriture y était bonne. Il a fini par commander un exemplaire de tout ce qu’il y avait sur le menu. Il a mordu dans chacun d’eux puis m’a dit ce qu’il aimait et n’aimait pas. Si mes souvenirs sont bons, il aimait bien leur sandwich au poisson ».9. Le tube Thriller devait à l'origine s'intituler Starlight. Mais la participation de l'acteur Vincent Price, qui prête sa voix dans la chanson, a contraint l'équipe à modifier les paroles.10. Scream, sorti en 1995, est le clip le plus cher jamais réalisé. Sa production a coûté plus de 7 millions de dollars. Résultat : 11 nominations aux MTV Video Music Award et 3 victoires.11. Une collaboration entre Michael Jackson et Freddie Mercury aurait pu voir dans le milieu des années 1980. Si ce duo n’a jamais vu le jour, c’est à cause de l’animal de compagnie que MJ avait à l’époque : un lama. Il emmenait l’animal absolument partout avec lui, dont en studio, ce qui aurait eu le ton d’agacer Freddie Mercury, qui stoppa net toute collaboration.12. Son dessin animé préféré était les Simpsons. Suite à une demande de l’artiste, il fera même son apparition dans le show. Plus fort encore, il a même composé un titre à l’effigie de Bart.13. Ce n’est un secret pour personne, Michael Jackson adorait plaisanter, il était notamment un grand fan des canulars téléphoniques. Russel Crowe, rendu mondialement célèbre après la sortie de Gladiator en 2000 en a fait les frais. Il utilisait alors le pseudonyme de Mister Wall lors de ses déplacements pour rester incognito. 