Le programme du mois de Juillet se dévoile enfin, avec des grosses cartouches, comme Stranger Thing saison 3 et un ou deux films Original Netflix-Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal-La Môme-The Accountant of AuschwitzÀ la recherche du BonheurSwipedTed 2Mort ou VifPeur de RienJe fais le Mort-Stranger Things saison 3-Tarzan-Parchis-Bienvenue chez MamiliFace à la nuit-Pom Pom Ladies-Point Blank-Histoire de tacos-Kidnapping Stella-4L-Toi, moi et elle saison 4-Pinky Malinki partie 3-Obsession Secrète-Last Chance U : Indy : partie 2-La Casa de Papel partie 3-Queer Eye saison 4-Typewriter-Comedians in Cars Getting Coffee-Les Chevaliers du Zodiaque-La Dream Team-The Great Hack : L’affaire Cambridge Analytica-Workin’ Moms Saison 2-Another Life-El Hijo- Orange is the new black saison 7-Boi (film Netflix)-The Son (film Netflix)-Girls With Balls (film Netflix)-My First Love, saison 2-Opération Brothers-Kengan Ashura partie 1