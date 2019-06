Films

Un nouveau en vrac aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Attention, il y a du spoil, alors si vous ne voulez garder la surprise sur des films ou séries!Je suis sur le prochain qui annoncera des bonnes choses, je suis en galère de temps en ce momentComme d'habitude!!!!Quelques posters avant la sortie du film Spider-Man.Comme il fallait s'en douter, le film MIB démarre très faiblement aux USLE MANS 66 relate l’histoire vraie qui a conduit l’ingénieur automobile visionnaire américain Caroll Shelby (Matt Damon) à faire équipe avec le pilote de course britannique surdoué Ken Miles (Christian Bale). Bravant l’ordre établi, défiant les lois de la physique et luttant contre leurs propres démons, les deux hommes n’avaient qu’un seul but : construire pour le compte de Ford Motor Company un bolide révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l’écurie d’Enzo Ferrari sur le mythique circuit des 24 heures du Mans en 1966…De magnifiques posters pour Le Roi Lion en attendant les posters Chinois lors du prochain numéroUn magnifique poster pour le film Wonder-Woman 84 qui arrivera l'année prochaineLe 2 octobre au cinéma L’astronaute Roy McBride (Brad Pitt) s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.Le récit d’une vie volée. Découvrez la bande annonce du #Chardonneret, adapté du roman phénomène récompensé par le prix Pulitzer. Le 11 septembre au cinémaLa série Dark Crystal arrivera sur Netflix en Août.La série culte, The L World reviendra à la rentrée-La série préquel de GoT a commencé son tournage en Irlande du Nord-Murder Mystery à été vu 30.9M en 3 jours-Les Demoiselles du Téléphone reviendront le 9 Août pour une 4ème saison-La série Batwoman démarrera le 6 Octobre sur la CW-Rosamund Pike rejoint la série d'Amazon, The Wheel of Time-La dernière saison de The Good Place sera disponible en Septembre-Le dernier Clint Eastwood, The Ballad of Richard Jewell se paie Olivia Wilde et Jon Hamm-Zachary Levi a annoncé que Shazam 2 était en court d'écriture et que le tournage débuterait l'année prochaine pour une sortie en 2021-Todd Phillips, confirme que le Joker sera classé R-La société Blumhouse va faire un remake de Black Chrismas de 1974-Rumeur, Two-Face et Mad Hatter vont rejoindre le film The Batman-La série dérivée LOBO est en préparation chez SyFy. Emmett J. Scanlan reprendra son rôle-La nouvelle saison de The Haunting of commencera son tournage le 30 Septembre à Vancouver.Cette nouvelle saison s’appellera The Haunting of Bly Manor !!-Le tournage de la saison 2 d'Umbrella Academy vient de commencer-Love, Death and Robots obtient une saison 2-La série Glow reviendra pour une 3ème saison le 9 Août en exclusivité sur Netflix-C'est officiel, John Cena sera dans Fast & Furious 9-Liam Neeson jouera Hawkman dans le film Black Adam-Jaume Collet devrait lui réaliser le film Black Adam-Sigourney Weaver reprendrait son rôle dans Ghostbusters de Jason Reitman-Jason "Aquaman" Momoa va commencer le tournage du film Cliffhanger au printemps 2020