Balles de match à domicile ou à l'extérieur !



Jeu, set et Switch… Mario a enfilé son plus beau short et ses baskets pour un retour fracassant sur les courts. Luigi, Yoshi ou des petits nouveaux comme Chomp… incarnez l’un des personnages du Royaume Champignon et affrontez-vous jusqu’à 4 en local ou contre d’autres joueurs en ligne lors de matchs de tennis survoltés en simple ou en double. Choisissez bien votre personnage car chacun va avoir son propre style et ses propres coups spéciaux pour taper dans la balle et tromper l’adversaire. Allez-vous préférer la souplesse de Peach ou la puissance de Donkey Kong ?



Grâce à une toute nouvelle jauge de puissance libérez des coups surpuissants et peaufinez votre stratégie. Une seule manière de contrer une telle frappe, renvoyez la balle au bon moment pour ne pas voir votre raquette se casser en mille morceaux et vos chances de victoire s’éloigner ! Et pour ceux qui voudraient retrouver la sensation des courts utilisez même votre manette Joy-Con comme raquette dans le mode dynamique. Les affaires de famille se règlent sur les courts ! Dans le mode aventure tentez de sauver Luigi de la malédiction. Perfectionnez coups droits et revers car pour avancer dans les mondes Mario va devoir remplir des défis en tous genres et vaincre des boss à coups de raquette.



Entre amis ou en famille tapez dans la balle où vous voulez et quand vous voulez avec Mario Tennis Aces dès le 22 juin exclusivement sur Nintendo Switch.



Après Hyrule Warrior sur Switch à 38€ ce matin, voici venir Mario Tennis Aces pour 34.99€N'hésitez pas à passer par les liens Mario Tennis Aces 34.99€ Travis Touchdown 22€ Super Chariot pour Nintendo Switch 15.95€ Hyrule Warriors: Definitive Edition 33€ The Walking Dead : The Final Season 21€ Battle Chasers: Nightwar pour Nintendo Switch 14€ Wonder Boy: The Dragon's Trap 19€