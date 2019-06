Licence ayant marqué plus d'un joueur à l'époque, Banjo-Kazooie peine à faire son retour au premier plan du jeu vidéo et doit uniquement se contenter d'apparitions dans certains titres en tant que personnages invités à l'image de l'annonce faite il y a quelques jours pour Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, nous constatons aujourd'hui que tout espoir de voir revenir la saga de manière plus indépendante n'est pas perdu.La division allemande d'Amazon vient en effet de mettre son listing à jour, laissant apparaitre un étrange Banjo-Kazooie sur Nintendo Switch. Le célèbre revendeur en ligne prend même le soin de mentionner que ce titre n'est pas définitif, mais qu'il s'agit du nom actuel du projet.

posted the 06/14/2019 at 07:41 AM by nicolasgourry