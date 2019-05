A l'origine, une scène dans le jeu, devenue un site internet, une blague du CD projekt Red April fools, l'exigence que les fans de Witcher donnent vie à cette idée est devenue trop difficile à supporter. Dark Horse est fier de vous présenter cette statuette en polyrésine merveilleusement détaillée, peinte à la main, dans laquelle Geralt de rivia relaxe et guérit de ses périlleux voyages, dan

Like

Who likes this ?

posted the 05/26/2019 at 04:09 PM by leblogdeshacka