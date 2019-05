La toute dernière édition de la console officielle SNK Neo Geo Mini à l’effigie d’une licence phare du jeu de combat : Samurai Shodown ! La production est limitée à 20.000 unités par couleur pour le monde entier.



Disponible cet été en 3 couleurs translucides : Blanc pour Haomaru, Bleu pour Ukyo Tachiban et Rouge pour Nakoruru.



Coffret complet incluant 2 manettes, câble HDMI, câble d’alimentation USB, une carte de votre personnage favori, des stickers spécifiques et un tapis anti dérapant, le tout assorti au combattant et à la couleur du pack choisi.



40 jeux, en versions originales non-censurées, tirés du mythique catalogue de la Neo Geo sont inclus avec ces éditions, dont les 6 titres Samurai Shodown sortis sur la Rolls des consoles de salon.



Les Neo Geo Mini Samurai Shodown Limited Bundle Edition incluront :



 La console, avec 40 jeux dont l’intégrale des jeux Samurai Shodown sortis sur la mythique NEO GEO.



 2 manettes officielles SNK assorties.



 Un cable mini-HDMI/HDMI assorti.



 Un câble de charge USB assorti.



 Une carte à collectionner brillante à l’effigie de votre personnage préféré.



 3 stickers dédiés pour décorer la mini ! (2 pour l’édition Nakoruru)



 Un skin anti-dérapant.



● Samurai Shodown



● Samurai Shodown II



● Samurai Shodown III: Blades of Blood



● Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge



● Samurai Shodown V



● Samurai Shodown V Special



Mais aussi :



● Aggressors of Dark Kombat



● Alpha Mission II



● Art of Fighting



● Blazing Star



● Blue’s Journey



● Burning Fight



● Cyber-Lip



● Fatal Fury: King of Fighters



● Fatal Fury 2



● Garou: Mark of the Wolves



● The King of Fighters ’97



● The King of Fighters ’98



● The King of Fighters ’99



● King of the Monsters 2



● Kizuna Encounter



● The Last Blade 2



● League Bowling



● Magician Lord



● Metal Slug



● Metal Slug 2



● Metal Slug 3



● Ninja Commando



● Ninja Master’s



● Real Bout Fatal Fury Special



● Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers



● Robo Army



● Sengoku 3



● Shock Troopers: 2nd Squad



● Soccer Brawl



● Super Sidekicks



● Top Hunter: Roddy & Cathy



● Top Player’s Golf



● Twinkle Star Sprites



● World Heroes Perfect

Il y aura trois nouvelles Néo Géo Mini Samurai Shodown