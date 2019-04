Une édition limitée de Super Mario Maker 2 sera disponible dès la sortie du jeu, sur support physique et en version téléchargeable. Cette édition propose un exemplaire du jeu accompagné d'un abonnement individuel de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

posted the 04/30/2019 at 04:47 PM by leblogdeshacka