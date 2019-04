Nouveaux jeux du Game Pass



Wolfenstein II: The New Colossus (2 mai)

Incarnez le héros de guerre BJ Blazkowicz et menez la seconde révolution américaine. Recrutez une bande de guerriers résistants pour traquer la redoutable Frau Engel et démanteler sa machine de guerre nazie. Équipé d’un puissant arsenal et de capacités de combat explosives, défendez votre cause dans une Amérique ravagée par l’occupation nazie. Vous seul avez le cran, la hargne et les armes pour réussir. L’Amérique compte sur vous.



Wargroove (2 mai)

Lorsque la guerre éclate à Cherrystone, la jeune reine Mercia doit fuir son foyer pour échapper à ses poursuivants. Pour sauver son royaume, une seule possibilité : voyager à travers de nouvelles contrées et s’armer d’alliés. Mais qui rencontrera-t-elle en chemin ? Quelles dures épreuves devra-t-elle affronter ?



Surviving Mars (9 mai)

La règle est simple : construisez-vous une colonie autonome capable de faire prospérer la vie humaine sur Mars. Un environnement hostile, un accès limité aux ressources, un manque d’air respirable… Autant dire que la planète rouge va vous donner du fil à retordre. Pour assurer la survie de la colonie, vous allez devoir veiller à l’équilibre général, que ce soit de vos systèmes de survie ou de la gestion de vos ressources. Mais tout n’est pas perdu ! D’autres possibilités, comme la recherche de nouvelles technologies, pourront vous aider au cours de votre périple. Révélez les secrets de la planète Mars et assurez le bien-être et la survie de vos colons.



Tacoma (9 mai)

La Venturis Corporation veut récupérer son IA. C’est là que vous intervenez. Au beau milieu de la station spatiale Tacoma se trouve un système de surveillance électronique, qui a pour mission de faire des enregistrements 3D du quotidien de l’équipage sur la station. Lors de votre exploration, le spectre de ces instants ne vous quittera pas. Usez de votre talent pour revenir en arrière, faire des avances rapides et naviguer à travers l’espace physique de ces scènes complexes et entremêlées. Examinez ces événements sous tous les angles pour recoller les morceaux de cette histoire multidimensionnelle.



Black Desert (9 mai)

Découvrez un jeu d’aventure intense et rapide et vivez une histoire immersive dans un vaste monde qui n’attend que d’être exploré. Black Desert raconte l’histoire de deux nations rivales, la république de Calpheon et le royaume de Valencia. Lors de ce voyage riche en rebondissements, vous serez accompagné d’un esprit noir, un compagnon avec lequel vous partagez votre destinée. Révélez les secrets des pierres noires et leurs effets de corruption dans ce MMORPG d’envergure sur Xbox One.



For the King (10 mai)

Embarquez dans un voyage truffé de dangers à travers plusieurs royaumes, dans ce RPG stratégique mêlant éléments rogue-like et esprit de jeu de société. Vivez l’aventure en solo ou en coopération en ligne ou en local, résolvez le mystère entourant la mort du roi et rétablissez l’ordre dans les royaumes. Si vous êtes membre du Xbox Game Pass, vous aurez le privilège de pouvoir jouer au jeu trois jours en avance, soit à partir du 7 mai !



The Surge (16 mai)

Bienvenue à CREO, la méga-corporation qui va sauver le monde ! Une catastrophe inattendue survient lors de votre tout premier jour de travail, et vous vous réveillez au milieu du complexe en ruine. Machines incontrôlables, ouvriers augmentés devenus fous, IA imprévisible… tous veulent votre mort. Équipé d’un exosquelette de haute technologie, défiez de redoutables ennemis et d’immenses boss dans des combats au corps-à-corps intenses et tactiques. Ciblez les parties du corps de vos ennemis et tranchez-les pour récupérer leur équipement et fabriquer ainsi de nouvelles armes et armures à partir de leurs restes !



LEGO Batman 3 (16 mai)

Le justicier masqué s’allie aux superhéros de DC Comics et s’envole dans l’espace pour empêcher le diabolique Brainiac de détruire la Terre. En effet, ce dernier prévoit d’utiliser les anneaux de la Lanterne pour rétrécir les mondes et les ajouter à sa collection de villes stellaires miniatures. Les plus grands superhéros et les plus fourbes vilains doivent désormais s’allier et se rendre dans différents mondes de la Lanterne pour récupérer ces anneaux et arrêter Brainiac avant qu’il ne soit trop tard.



Et est-ce qu’on vous a dit qu’on avait un cadeau pour vous ? C’est parce qu’on vous aime bien (et que vous avez tout lu jusqu’ici). Dans Rocket League, un jeu multijoueur récompensé à de nombreuses reprises, les lois de la physique sont défiées et le football se joue sur quatre roues. Choisissez parmi un large choix de véhicules de haute volée et montrez votre amour pour Xbox avec le pack de personnalisation Xbox. Ce pack inclut des roues, des boosts, un sticker pour l’Octane et une bannière de joueur. Il est gratuit et sera exclusivement disponible pour les membres du Xbox Game Pass jusqu’au 15 juillet*, date à laquelle il sera accessible à tous les joueurs Xbox.



Et ne manquez pas ces incroyables mises à jour gratuites déjà disponibles sur le Xbox Game Pass :



Mise à jour Village & Pillage de Minecraft – Une mise à jour n’a jamais été aussi riche en nouvelles aventures ! Affrontez de nouvelles menaces, découvrez de nouveaux blocs et parcourez de tout nouveaux villages.

‪Sea of Thieves célèbre un an d’aventures maritimes ! Ça en fait de l’or et des bananes. Dans sa mise à jour anniversaire, découvrez dès aujourd’hui de nouveaux récits Les Fables du Flibustier : Shores of Gold, L’Arène et l’Appel du chasseur !

State of Decay 2 a sorti sa mise à jour de contenu « Create Your Own Apocalypse». Attendez-vous à rencontrer des zombies encore plus redoutables, une peste sanglante encore plus contagieuse et des ennemis humains à la gâchette rapide et précise. Pas vraiment le genre de rêve auquel on s’attendait.

Human: Fall Flat devient plus sombre avec sa nouvelle mise à jour Dark Level. C’est sans doute le niveau le plus conséquent et le plus époustouflant jamais réalisé ! Aventurez-vous dans cette nuit éternelle avec vos amis.

Vous savez, ça m'a bien aidé de vous décrire mes rêves. Bien plus que de regarder des taches d'encre et d'essayer de comprendre si je vois un papillon, un gobelin ou autre chose. Ce qui est sûr, c'est que d'autres jeux de rêve arrivent bientôt





