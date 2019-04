Voici quelques petites news sur Disney+En résumé:-69.99$/an ou 6.99$/mois-7500 épisodes et 500 films-Toutes les saison des Simpsons-25 séries et 10 films originaux (Marvel, Star Wars, Pixar)-1 milliards de $ investis pour du contenu original pour 2020Disponible aux US le 12 NovembreLe logo de Wanda et Vision est dévoiléLe logo de Noelle, avec Anna Kendrick dévoiléFalcon & Winter Soldier le logo dévoiléThe Mandaloriens se dévoile avec un logo et des photos d'un vaisseau, le Speed Rim, modèle Mobquet Zephyr-JLa série sera disponible Day One sur le service Disney+En vrac:-Chris Hemsworth voudrait plus de Thor et Darryl sur Disney+-Le monde selon Jeff Golblum est en développement sur Disney+-Alan Tudyk devrait reprendre son rôle de K2-S0, dans la série Cassian Andor-Une série Hawkeye est en préparation avec Jeremu Renner en tête d'affiche. La série se concentrera sur lui en formant son successeur Kate Bishop-Tom Hiddleston confirme son retour dans le rôle de Loki, dans la série Loki a venir sur Disney+