Présentation

Cet ouvrage est une présentation complète du jeu vidéo culte NieR: Automata sorti en 2017 et vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires à ce jour. Il révèle le scénario du jeu, présente les personnages et dévoile tous leurs secrets.

Vous y trouverez également un registre de toutes les armes du jeu NieR: Automata, des messages envoyés par les différents protagonistes, des documents de designs ayant servi à créer le jeu… le tout accompagné de descriptions détaillées et de commentaires du cultissime créateur de la saga NieR, Yoko Taro. Le volume rappelle aussi la chronologie qui lie le jeu à la saga Drakengard et au précédent NieR.

En bonus, ce titre dévoile trois nouvelles inédites écrites par Yoko Taro et Jun Eishima pour approfondir le scénario du jeu !

