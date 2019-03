Disclaimer : Je n'encourage pas au piratage, et si les jeux vidéos continuent d'exister après le crack de année 80, c'est bien grâce au soutien des joueurs ! Pirater c'est malBon, voilà, maintenant que c'est dit, je suis impressionné par la vitesse à laquelle la Nintendo Switch a été émulée O_o ! Le premier émulateur s'appelle Yuzu et permet déjà de faire tourner Mario Galaxy d'une bien belle façon ^^ !Bon, après pour faire tourner ça en 60 FPS, il faut un i7-8700k, visiblement la carte graphique n'a que peu d'importance (difficile de trouver des informations à ce sujet).Voilà =-) !Specs de la vidéo :i7 8700k @5.0Ghz16gb DDR4 3200Mhz RAMGTX 1080ti 11gb256gb NVME M.2 SSD

posted the 03/04/2019 at 08:30 PM by suzukube