Crash™ est de retour et il est au volant ! Préparez-vous à écraser le champignon dans Crash™ Team Racing Nitro-Fueled. Redécouvrez l'expérience originale CTR et bien plus encore, le tout intégralement remasterisé : - Retrouvez tous les modes de jeu originaux, ainsi que les personnages, circuits, bonus, armes et contrôles de l'époque. - Profitez de karts et de circuits inédits qui n'existaient pas dans la version originale. - Jouez en ligne avec des amis et pulvérisez vos adversaires dans les classements en ligne. Avec Crash™ Team Racing Nitro-Fueled, le danger est omniprésent et la compétition féroce. Retrouvez le CTR des origines, intégralement remasterisé.

Un premier prix pour le remake de Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled qui arrivera sur One/PS4/Switch le 21 Juin 2019.Je pense qu'il sera à 30€ au moment de la sortie du jeu.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Crash Team Racing Nitro-Fueled 39.99€ ONE Crash Team Racing Nitro-Fueled 39.99€ PS4 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 27.99€ The Crash Bandicoot Files : Les documents de conceptions originaux 25€