Sorti en 2016,Tom Clancy’s The Division est rapidement devenu un incontournable de la famille des jeux Tom Clancyd’Ubisoft, grâce à son ambiance soignée et immersive qui a déjà séduit plus de 20 millions de joueurs !



Découvrez à présentle roman officiel de la série : une histoire totalement inédite qui jette un éclairage nouveau sur l’univers du jeu et lève le voile sur les agents de la Division. Un cocktail détonant d'action et de suspense au cœur d’une Amérique ravagée ; une course contre la montre haletante dans une nation où la justice n’est plus qu’un lointain souvenir.







Tom Clancy’s The Division – Broken Dawnsera disponible dès le 14 mars 2019, la veille de la sortiedu deuxième chapitre du jeu, intitulé Tom Clancy’s The Division 2.



En bonus, les joueurs retrouveront au sein des pages du livre unDLC exclusif dont le contenu sera révélé en temps voulu.

QUAND TOUT S’EFFONDRE, NOTRE MISSION COMMENCE







Plusieurs mois déjà se sont écoulés depuis qu’un virus mortel, libéré à New York en plein Black Friday, a causé une épidémie mondiale dévastatrice. Pour les États-Unis, l’heure est à la reconstruction : les survivants s’organisent en communautés pour tenter de retrouver un semblant de vie normale.



Dans un pays sans gouvernement, aux infrastructures en ruines, la civilisation est sur le point de vaciller. Pour protéger le peuple des prédateurs, des pillards et de potentiels oppresseurs prêts à s’emparer du pouvoir, il ne reste que la Division – une organisation autonome formée d’agents dormants appelés en dernier recours.



Aurelio Diaz est l’un de ces hommes. Lancé sur les traces de l’un de ses camarades, dont l’inexplicable trahison a causé la mort de nombreux innocents, il croise le chemin d’April Kelleher, une simple citoyenne pleine de ressources qui a quitté New York pour s’aventurer dans un Midwest en proie au chaos. La jeune femme espère y découvrir les raisons du meurtre de son mari et trouver, s’il existe, un vaccin contre la redoutable épidémie.



Ensemble, ils ne tardent pas à mettre au jour un terrible danger qui menace l’avenir du pays. Il leur faudra agir de concert pour enrayer la propagation d’un nouveau virus et empêcher l’effondrement de toute la civilisation.

