ÉVÈNEMENT : Studio Ghibli annonce la publication des bandes originales des films mythique de Hayao Miyazaki composé par Joe Hisaishi, pour la première fois en Vinyle !

Chaque Bande Originale se divise en trois version : la musique basée sur les dessins, la musique basée sur le film et la musique intreprétée par un orchestre.

'"Le chateau dans le ciel / Soundtrack" est la Bande originale y compris la chanson «Kimi o Nosete». L'image de couverture est le Tiger Moth, le dirigeable des Doras qui fait parti des pirates de l'air que l'on aperçoit dans «Le chateau dans le ciel». Pochette Gatefold.

1. Wind Legend

2. Combat

3. To a Far Place

4. Corroded Sea

5. Meve

6. Majin Soldier - Torumecian Army - His Highness

7. Nausicaa of the Valley of the Wind

8. Distant Days

9. The Way to the Valley



De magnifiques vinyles Ghibli, sont actuellement en préco.1. Girl Who Fell from the Sky2. Morning of Slag Valley3. Funny Fight (- Pursuit)4. Memories of Gondoor5. Passo of Disappointment6. Robot Army (Resurrection - Rescue)7. Picking Up the Choir (Chorus / Suginami Children's Choir)8. Theta's Determination9. At the Tiger Moss Issue10. A Sign of Ruin11. Moonlight Sea of Clouds12. Castle in the Sky13. Collapse of Laputa (Chorus / Suginami ChilPlus de vinyles dans le liens en basNausicaa de la Vallee du Vent/Orchestral 82.17€ Nausicaa de la Vallee du Vent/Soundtrack 59.99€ Nausicaa de la Vallee du Vent/Image 49.99€ Mon Voisin Totoro/Soundtrack 49.99€ Mon Voisin Totoro/Soundtrack Image 49.99€ Le Chateau Dans le Ciel/Orchestral 49.99€ Mon Voisin Totoro/Soundtrack 49.99€ Mon Voisin Totoro/Orchestral 49.99€