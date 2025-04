The Elder Scrolls 4 Oblivion : la refonte graphique présentée... et disponible dès maintenant

Objet de nombreux bruits de couloirs et ce depuis le « Nvidia Leak »,est sur le point de devenir une réalité avec la tenue d'un Live Stream à 17h00 où « Tout sera révélé » sur cette refonte avant tout graphique sous Unreal Engine 5 mais qui ne devrait pas passer outre quelques améliorations et options de confort.La grande interrogation concernera le coup du shadow-drop ou non, mais les insiders indiquent déjà que vous pouvez commencer à faire de la place sur vos SSD de suite (120Go environ).UPDATE :- La vidéo de présentation.- Disponible de suite sur PC/PS5/XBS.- Disponible Game Pass.- 54,99€ pour les autres.- 64,99€ l'édition Digital Deluxe (skins, OST et arbook numérique).