Mario Kart World : la nouvelle présentation

Indéniable pilier du lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain,est le premier jeu de la console à bénéficier d'un Direct dédié et ça se passera aujourd'hui même à 15h00 pour, après le reveal et le Treehouse, nous délivrer les derniers secrets de ce nouvel épisode le temps d'un petit quart d'heure.On vous laisse avec la vidéo livre ci-dessous, en croisant les doigts que pour le show soit (peut-être) l'occasion d'évoquer un suivi en partie gratuit pour tenter de justifier le tarif.UPDATE :- La vidéo est disponible, sans un mot sur le suivi malheureusement mais confirmation attendue du Grand Prix spécial à débloquer (intégrant sans nul doute le circuit Arc-En-Ciel) et les quelques activités dans le monde ouvert (défis, collectibles...).