Bungie présente enfin son projet Marathon, avec bande-annonce et date de sortie

C'est on peut le dire assez inattendu quand des rumeurs évoquaient la possibilité d'un report pour 2026 (et généralement, on a tendance à acter ce genre de « possibilités ») mais finalement, la GAAS façon Extraction Gamedébutera bien sa carrière et plus précisément le 23 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Une Alpha Fermée aura lieu le 23 avril pour commencer à tâter l'équilibrage (et les éventuels problèmes).UPDATE :- La bande-annonce de gameplay.- Davantage de gameplay dans une deuxième vidéo.