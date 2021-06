Elden Ring : enfin le retour (avec une date) !

Il était temps et comme on s'y attendait un peu juste avant le show par une mise à jour secrète (mais du coup pas trop) de la chaîne Youtube de FromSoftware, le nouveau trailer deest enfin là, d'ailleurs suffisamment conséquent pour justifier une bien trop longue attente déjà récompensée : on a la date de sortie.Le titre sortira en effet le 21 janvier 2022, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et, ô quelle surprise, aussi sur PlayStation 4 et Xbox One.- Upgrade gratuite PS4/PS5 et One/SX.