Project Athia : appelez le Forspoken

Morceau surprise du Square Enix Presents, ce qui ne fut pas du luxe,(PC/PS5) est revenu nous faire un petit coucou sans donner de date de sortie mais ayant droit à une nouvelle vidéo avec un peu de gameplay et un nom définitif :On en sait également un peu plus sur le scénario puisqu'on parle d'un isekai, donc un personnage de notre monde à nous (Frey Holland ici) qui va se retrouver dans un « monde dangereux et fantastique » tout en pouvant bénéficier de pouvoirs. Et c'est tout pour l'instant.