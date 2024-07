Tom Warren : les consoles Xbox devraient lentement disparaître des territoires EMEA

La publicité n'est aucunement passée inaperçue, et pas tant pour avoir évoqué la mise en place du Xbox Cloud sur le stick Amazon Fire TV, mais bien pour son message : « Pas de Xbox ? Pas de problème ! ».Comme un sous-entendu dans la nouvelle stratégie Xbox qui est loin d'être anodin selon Tom Warren de The Verge, attestant selon ses sources que si la publicité reste une coïncidence liée au deal avec Amazon, reste que ses retours évoquent depuis mai que Microsoft pourrait tout simplement cesser la commercialisation de consoles Xbox sur plusieurs marchés EMEA (englobant Europe, Moyen-Orient et Afrique), pour consacrer ses ressources uniquement sur le PC, le Cloud, le mobile, le Game Pass… et ses manettes évidemment.Cela ne veut pas dire que tous les pays européens seront affectés mais selon un autre des informateurs de Warren, Xbox devrait quoi qu'il arrive allouer beaucoup moins de stocks de consoles pour notre partie du monde, ce qui inclura probablement la future Series X sans lecteur.