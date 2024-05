ZhugEx : il se serait vendu moins d'1 million de Xbox Series dans le monde au premier trimestre 2024 ZhugEx : il se serait vendu moins d'1 million de Xbox Series dans le monde au premier trimestre 2024

On le sait depuis le petit matin, la PlayStation 5 a tapé un score de 4,5 millions d'unités livrées à travers le monde durant le premier trimestre 2024, une situation déjà compliquée pour Sony qui accuse un début de baisse important pour la machine alors même que les promotions furent actives, mais si certains jugent ces chiffres moyens, on peut parler de catastrophe concernant la Xbox Series.



Selon les données recueillies par Niko Partners via Zhugex qu'on ne présente plus, ce bilan reste environ 5 fois supérieur que celui de la concurrence chez Microsoft, signifiant donc moins d'1 million de Xbox Series écoulées en début d'année. Pour une autre comparaison, ce serait deux fois moins que la Switch pourtant épuisée vu son grand âge.