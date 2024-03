Charts Japon : toujours pas de signe de renaissance pour la franchise Final Fantasy

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 26 février au 3 mars 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et si le titre peut paraître brutal, la question reste néanmoins légitime en voyant que les générations avançant, la franchise PlayStation autrefois dans le top 3 des plus puissantes au Japon représente une audience de plus en plus discrète. Depuis la PS3, on a oublié le statut de million-seller (en même temps…), renforcé ensuite par la PS4 avec des démarrages autour des 700.000 aussi bien pourque(petite part du dématérialisé tout de même), jusqu'à aujourd'hui.avait déjà déçu avec 336.000 unités physiques, maismontre qu'on peut encore creuser avec 263.000 boîtes écoulées pour la période de lancement, sans grand espoir pour le numérique qui n'a jamais tapé les 50 % avec cette licence.La PlayStation 5 s'offre néanmoins un petit boost, pas suffisant pour passer devant la Switch qui maintient une forme détonante, progressant pas à pas vers les 33 millions.