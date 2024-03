Les jeux les plus téléchargés sur le PS Store (Février 2024)

En attendant le Japon, levient de lever le voile sur la liste des jeuxetlesplus téléchargés du mois de février 2024 pour l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine.En pole position on retrouvesur, il est suivi dedu moins sur les deux plus gros marchés.