Switch : le Partner Direct disponible

Tout pointait vers cela depuis quelques temps et les choses se sont confirmées hier soir pendant que votre serviteur fêtait son anniversaire : le prochain Nintendo Direct sera plus exactement un Partner Showcase, et ça se tiendra ce mercredi 21 février à 15h00.25 minutes de show pour un planning qui s'attardera uniquement sur la première moitié de 2024 (à voir si l'on parle d'année civile ou d'année fiscale, donc également l'été) et l'on se demande déjà si Xbox en profitera pour officialiser une partie de ses « 4 jeux ».UPDATE :Partner disponible en un jet.Les articles dédiés arriveront en allant.